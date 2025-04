Die Stadtwerke Haldensleben führen Reparaturarbeiten am Wassernetz in Althaldensleben durch. Das müssen Autofahrer wissen.

Vollsperrung wegen Arbeiten am Wassernetz: Straße in Haldensleben dicht

Wegen Reparaturarbeiten am Wassernetz wird die Hinzenbergstraße Straße gesperrt.

Haldensleben - Die Stadtwerke Haldensleben nehmen am Donnerstag und Freitag in der Hinzenbergstraße 37 Reparaturarbeiten am Wassernetz vor.

Die Straße wird für die Reparaturarbeiten geöffnet und ist in dem Bereich komplett gesperrt, wie die Stadtwerke mitteilen.

Lesen Sie auch:Stadtwerke Haldensleben verkaufen ihre öffentlichen E-Ladesäulen

Die Sperrung sorgt laut Mitteilung der Stadtwerke für kurzfristige Einschränkungen im Verkehr und bei den Anwohnern. Eine Umleitung wird ausgeschildert, die Abfallentsorgung soll während der Sperrung nicht beeinträchtigt sein.