Seit 15 Jahren ist Katharina Maaß Käsesommelière und ist damit die erste aus Sachsen-Anhalt. Die 38-Jährige steht mittlerweile nicht mehr an der Käsetheke, doch liebt es, ihr Wissen über ihre Leidenschaft – dem Käse – weiterzugeben.

Von Saskia Lohöfer 16.12.2025, 18:00
Katharina Maaß hält ein großes Stück Käse in der Hand, das sie gern für Käseplatten nutzt.
Katharina Maaß hält ein großes Stück Käse in der Hand, das sie gern für Käseplatten nutzt. Foto: Saskia Lohöfer

Haldensleben - Irgendwo zwischen den USA, Frankreich und der Schweiz ist ihr kulinarisches Zuhause. Katharina Maaß liebt Käse und das merkt ihr jeder an, der sie um Rat fragt. Die jetzige E-Center-Leiterin hat 2009, nachdem der Marktkauf zum E-Center am Gänseanger umstrukturiert wurde, an der Käsetheke begonnen. Davor hat sie ihre Ausbildung zur Verkäuferin und Einzelhandelskauffrau in Tangermünde absolviert.