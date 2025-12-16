Seit 15 Jahren ist Katharina Maaß Käsesommelière und ist damit die erste aus Sachsen-Anhalt. Die 38-Jährige steht mittlerweile nicht mehr an der Käsetheke, doch liebt es, ihr Wissen über ihre Leidenschaft – dem Käse – weiterzugeben.

Von der Käsetheke zur Marktleitung: Katharina Maaß ist Sachsen-Anhalts erste Käsesommelière

Katharina Maaß hält ein großes Stück Käse in der Hand, das sie gern für Käseplatten nutzt.

Haldensleben - Irgendwo zwischen den USA, Frankreich und der Schweiz ist ihr kulinarisches Zuhause. Katharina Maaß liebt Käse und das merkt ihr jeder an, der sie um Rat fragt. Die jetzige E-Center-Leiterin hat 2009, nachdem der Marktkauf zum E-Center am Gänseanger umstrukturiert wurde, an der Käsetheke begonnen. Davor hat sie ihre Ausbildung zur Verkäuferin und Einzelhandelskauffrau in Tangermünde absolviert.