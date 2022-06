Landleben Vor der Schifferkirche in Wieglitz: Großer Zirkus in der wohl kleinsten Manege der Welt

Was für ein Zirkus! - Menschen mit und ohne Behinderung präsentieren sich in der Manege. Unter dem Motto „Kunst und Kultur für Groß und Klein“ erleben Besucher im Rahmen der Feierlichkeiten des „900 + 1-jährigen Bestehens der Gemeinde Bülstringen“ in Wieglitz ein Gaukler-Mitspiel-Circus-Programm.