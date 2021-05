Vorbereitung auf die Wiedereröffnung: Sport, Freizeit und Kultur in Haldensleben starten

Von Juliane Just und Theresa Schiffl

Kaum waren die ersten Lockerungen im Landkreis Börde möglich, beschloss das Land Sachsen-Anhalt weitere Öffnungsschritte. Ab 25. Mai 2021 dürfen auch Sportstudios, Freizeiteinrichtungen und Theater ihre Türen öffnen. In Haldensleben wird der Neustart an vielen Ecken vorbereitet.

Foto: Juliane Just

Lächeln für den Neuanfang: Maggy Poeppel, studentische Aushilfe, und Kristina Gliemann als Fitness- und Kursleiterin bereiten sich auf die Wiedereröffnung des Fintesstudios Lucky Fitness in Haldensleben vor.

Haldensleben - Sachsen-Anhalt lockert die Corona-Regeln erneut. Ab 25. Mai 2021 können mehrere Bereiche ihre Türen wieder für Besucher, Gäste oder Sportler öffnen. Da die Eindämmungsverordnung jedoch bis zum Freitag, 21. Mai, noch nicht schriftlich vorlag, waren viele Haldensleber noch zurückhaltend. Gedämpfte Vorfreude also für den Neuanfang?

Wenn es nach Henning Schneider geht, ja. Er ist Inhaber des Fitnessstudios Lucky Fitness in der Gerikestraße. „Wir freuen uns sehr, wollen uns aber noch zügeln, bis wir es schwarz auf weiß haben“, sagt er. Seit November 2020 waren die Fitnessstudios deutschlandweit geschlossen - zum zweiten Mal binnen eines Jahres. Viele, so auch das Lucky Fitness, haben ihren Mitglieder Online-Varianten geboten. Nun geht es endlich wieder live und vor Ort los. „Wir werden über das Pfingstwochenende Vollgas geben, um den Sportlern am 25. Mai die Türen zu öffnen“, sagt Henning Schneider.

Reinemachen nach der Zwangspause

Auch im Vital Fitness Studio wenige hundert Meter entfernt steht die Großreinigung nach der Zwangspause an. „Das Studio wird auf Hochglanz poliert und die Mitarbeiter eingetaktet“, sagt Physiotherapeut und Gesundheitstrainer Philipp Heise. Viele Mitglieder würden bereits jetzt mit den Hufen scharren. Seit nur eine „leise Ahnung“ der Öffnungen durchgesickert sei, stehe das Telefon kaum noch still. Es werde Zeit, dass die Sportler wieder gemeinsam trainieren können.

Voraussetzung für einen schweißtreibenden Besuch im Fitnessstudio des Vertrauens ist ein negativer Coronatest. Des Weiteren gibt es wie schon im vorigen Jahr Teilnehmer-Obergrenzen.

Die Badenixen unter den Haldenslebern müssen sich noch ein wenig gedulden. Die Stadtwerke als Betreiber des Rolli-Bades teilten auf Volksstimme-Anfrage mit, dass erst der schriftliche Beschluss abgewartet wird. „Ab 25. Mai werden die Planungen für die Wiederröffnung des Bads beginnen“, versichert Antje Streck als Sprecherin der Stadtwerke.

3-G-Regel für Urlauber

Mit den sinkenden Corona-Infektionszahlen kann es auch in Hotels wieder richtig losgehen: Nun dürfen nicht mehr nur Geschäftsreisende beherbergt werden, sondern auch Urlauber. Begeistert darüber ist auch Klaus-Dieter Poege vom Waldhotel und Restaurant „Alte Ziegelei“. Seitdem sich die Öffnungen abzeichneten habe das Personal Tag für Tag alles für die Gäste des Hotels und Restaurants vorbereitet. „Vorerst bieten wir nur eine kleine Speisekarte ant. Auch unser Biergarten ist wieder geöffnet“, freut sich Klaus-Dieter Poege.

Das Telefon klingelt momentan ebenfalls oft. „Es gibt einige Anfragen, aber die Leute wissen auch einfach noch nicht ganz genau, was nun gilt“, erklärt der Geschäftsführer. Hier gelte die „3-G-Regel“: „Das heißt, wir dürfen nur vollständig Geimpfte, Genesene oder Negativ-Getestete Gäste empfangen“, so Poege weiter. Zudem muss alle 48 Stunden ein Corona-Test gemacht werden. „Es gibt ja schon einige Testzentren, wo sich unsere Gäste hinwenden können“, meint Poege.

Jugendherberge zittert ohne Schulfahrten

Ungewiss sieht es jedoch noch bei den Öffnungen für die Haldensleber Jugendherberge aus. „Unsere wichtigsten Gäste sind Schüler. Schulfahrten sind jedoch bis zum Ende des Schuljahres tabu“, so Leiter Ingolf Zander. Aktuell warte man ab, bis der Gesetzestext vorliege. „Dann können wir nach der Absprache mit dem Gesundheitsamt beginnen, wie wir alle Auflagen umsetzen können“, erklärt Zander. Er hoffe auf die Möglichkeit, im Sommer Ferienfreizeiten anbieten zu können. Dennoch sei es ihm besonders wichtig, dass seine Gäste sicher seien, aber auch sein Personal keinen weiteren Risiken ausgesetzt sei.

Wie es mit Veranstaltungen weitergehen wird, konnte Stefanie Stirnweiß vom Stadtmarketing und Kommunikation noch nicht sagen. Grund auch hier: Die Landesverordnung liegt noch nicht vor. Im Laufe der nächsten Woche werde entschieden, welche Veranstaltungen in und um Haldensleben stattfinden können. Dennoch habe man im vergangenen Jahr schon viel Erfahrung gesammelt, wie trotz Corona-Pandemie und mit strengen Hygieneauflagen Kultur stattfinden kann, so Stirnweiß. So wurden beispielsweise im Weißen Garten mehrfach die Picknickdecken ausgerollt und bei musikalischer Live-Untermalung unter freiem Himmel geschlemmt.