Beim Vorlesewettbewerb am Professor-Friedrich-Förster-Gymnasium in Haldensleben bleibt es spannend bis zum Schluss. Überzeugen kann die Gewinnerin die Jury mit einem Text aus einem Buch voller Magie.

Irma Möritz hat den Vorlesewettbewerb in der sechsten Klasse am Professor-Friedrich-Förster Gymnasium gewonnen.

Haldensleben - Irma Möritz ist die beste Vorleserin aus ihrer Jahrgangsstufe am Haldensleber Professor-Friedrich-Förster-Gymnasium. Die Sechstklässlerin gewann den diesjährigen Schulentscheid in ihrer Klassenstufe beim Lesewettbewerb der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Buchhandels. Die Elfjährige setzte sich gegen ihre drei Mitbewerber aus den Parallelklassen, Christian Daenecke, Henry Malek und Frida Meyer, durch.