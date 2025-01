Wer momentan mit dem Auto auf dem Waldring auf dem Süplinger Berg unterwegs ist, um von A nach B zu kommen, muss etwas mehr Geduld mitbringen. Die Straße ist nämlich seit gestern zwischen Süplinger Straße und Amselweg halbseitig gesperrt.

Grund dafür seien Sanierungsarbeiten an der Straße, teilt die Stadtverwaltung Haldensleben mit. Eigentlich hätten die Arbeiten hier schon vor zwei Wochen beginnen sollen. Aufgrund des kalten Wetters hatte sich der Baubeginn allerdings verzögert.

Ampel regelt Verkehr

Der Verkehr auf dem Waldring werde an der betroffenen Stelle mit einer Ampel geregelt und an der Baustelle wechselseitig vorbeigeleitet, heißt es weiter. Bei der Baustelle handelt es sich um die erste von mehreren halbseitigen Sperrungen, die auf dem Waldring geplant sind. Die Sanierungsarbeiten an der Straße sollen nämlich in mehreren Abschnitten hintereinander vollzogen werden.

Von den aufeinanderfolgenden Sperrungen wird in den kommenden Wochen die Strecke zwischen dem Kreisverkehr Alvensleber Landstraße (B245) und Süplinger Straße betroffen sein. Für den Durchgangsverkehr ist eine Umleitung eingerichtet, die über die Alvensleber Landstraße und die Süplinger Straße führt. Während der Bauphase gilt in der Süplinger Straße vom Klinggraben bis zur Kanalbrücke Tempo 30. Das Ende der Bauarbeiten ist für Ende April vorgesehen.

Straßenarbeiten kosten 1,6 Millionen Euro

Bei den Straßenarbeiten sollen laut Stadt die Nebenanlagen entlang des Waldrings ausgebaut werden. So wird zum Beispiel ein kombinierter Rad- und Gehweg angelegt. Auch die Straßenbeleuchtung soll im Zuge der Arbeiten erneuert sowie eine Straßenbegrünung angepflanzt werden. Die Stadt gibt an, dass sich die Kosten für die Sanierungsarbeiten auf insgesamt rund 1,6 Millionen Euro belaufen werden.

Die Maßnahme wird mit Hilfe der Städtebauförderung im Programm „Sozialer Zusammenhalt“ durchgeführt. Jeweils ein Drittel der Baukosten bezuschussen der Bund sowie das Land Sachsen-Anhalt.

Der jetzt begonnene Straßenausbau bezieht sich laut Mitteilung der Stadt auf den nördlichen Teil des Waldrings von der Süplinger Straße bis zur Einfahrt zur Schwimmhalle. Auch die Gehwege im südlichen Bereich des Waldrings sollen in absehbarer Zeit erneuert werden. Die dafür notwendigen Arbeiten erfolgen laut Stadt vermutlich ebenfalls noch in diesem Jahr.

Anliegerverkehr soll nicht zu stark belastet werden

Die geplanten Arbeiten am Waldring werden laut Stadt in mehreren Bauabschnitten durchgeführt, um den Anliegerverkehr aus den anliegenden Wohngebieten und den öffentlichen Nahverkehr nicht zu stark zu belasten. Der nächste geplante Abschnitt erstreckt sich vom Amselweg bis zur Straße Am Probsthorn. Der dritte Abschnitt ist für die Strecke zwischen Am Probsthorn und der Einfahrt zum Rolli-Bad vorgesehen.

Auch bei den kommenden Bauabschnitten sind wieder halbseitige Sperrungen der Straße vorgesehen, an denen der Verkehr mithilfe einer Ampel wechselseitig vorbeigeführt werden soll.