Seit 2023 ist die Strecke von Colbitz bis Lüderitz frei. Als nächstes folgt der Abschnitt bis zur Anschlussstelle Stendal. Dort schließt die A 14 an die vorhandene Stendaler Stadtumfahrung der B 188 an.

Magdeburg - In elf Monaten soll die A 14 Stendal erreichen. Ende 2025, voraussichtlich im Dezember, will die Autobahn GmbH den nächsten Abschnitt von Lüderitz bis zur Anschlussstelle Stendal für den Verkehr freigeben. „Wir liegen voll im Plan“, sagt Projektleiter Steffen Kauert der Volksstimme. Ab dem Frühjahr rücken die Betonierer an, um die sechs Kilometer lange Piste zu fertigen.