In den frühen Morgenstunden des 1. Januars war es in Calvörde zu einem schweren Gebäudebrand gekommen. Während sich drei Familienmitglieder retten konnten, verstarb eine 80-jährige Frau an ihren schweren Hautverbrennungen. Über acht Stunden waren die Einsatzkräfte der Feuerwehren vor Ort.

Foto: Feuerwehr