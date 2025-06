Ortsbürgermeister spricht von 180-Grad-Wende des Landesbetriebes in Magdeburg. Hochwasserschutzbeauftragter verweist auf neue Prüfungen und sagt langjährige Baupläne für einen Deichneubau im Kreis Stendal ab.

Hochwasser an der Elbe: Deich für Bittkau zu teuer und gestrichen

Bittkau. - Das alte Schifferdorf Bittkau an der Elbe wird so schnell keinen neuen Deich bekommen, auch wenn das in der Vergangenheit stets anders kommuniziert wurde. Es fehlen rund 700 Meter für den Fall, dass die Fluten wie 2002 und 2013 ins Hinterland drängen und das könnte zum Problem werden.