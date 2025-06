Mit Musik, Segen und festlicher Stimmung haben Jugendliche in mehreren Magdeburger Kirchen am Pfingstsonntag ihre Konfirmation gefeiert – ein bewegender Schritt zwischen Kindheit und Erwachsenwerden.

„Ja“ zum Glauben: Jugendliche feiern Konfirmation am Pfingstsonntag in Magdeburg

Magdeburg. - Es war ein Tag voller Musik, feierlicher Worte und leiser Aufregung: Am Pfingstsonntag haben sich in mehreren Magdeburger Kirchen Jugendliche konfirmieren lassen – ein sichtbares, hörbares und spürbares Bekenntnis zum christlichen Glauben.

In der Ambrosiuskirche in Sudenburg schritten 29 Jugendliche unter Orgelklängen durch das Kirchenschiff – begleitet von stolzen Blicken und einem Hauch von Lampenfieber. Sie hatten sich monatelang vorbereitet: mit Fragen, Diskussionen, Gemeinschaft. Nun standen sie vorne, sagten ihr persönliches „Ja“ zum Glauben – und empfingen den Segen für ihren weiteren Weg.

Auch in Ottersleben war die Stimmung festlich. In der St.-Stephani-Kirche feierten fünf Jugendliche ihre Konfirmation – eine kleine Gruppe mit großer Symbolkraft. In vertrauter Atmosphäre wurde hier deutlich: Glaube braucht keine große Bühne, sondern ein offenes Herz.

In der St. Stephani Kirche in Ottersleben feierten das Fest der Konfirmation Hanna, Emilia, Linus, Felix und Nele gemeinsam mit Pfarrer Ronny Hillebrand (l.) Gemeindepädagogin Josefine Martins (2.v.l.) sowie Pfarrerin Roswitha Meißner (2.v.r.) und Gemeindepädagoge Steffen Berg (r.). Uli Lücke

Im Kirchspiel Magdeburg-Nord versammelten sich sieben Jugendliche in der St.-Nicolai-Kirche. Auch hier klang der Gottesdienst nach – mit Musik, Gebet und persönlichen Worten, die Mut machen und Orientierung geben sollen – weit über den Tag hinaus.

Sieben Jugendliche feierten am Pfingstsonntag in der St. Nicolai Kirche im Kirchspiel Magdeburg Nord ihr Fest der Konfirmation. Zu den Konfirmanden gehören Sophie Czarnetzki, Emma Schreiber, Sophie Mensing, Jaron Wrensch, Leander Seidel, Niklas Weber und Hanno von Fabeck gemeinsam mit Pfarrer Johannes Möcker (l.) und Pfarrer Chriszian Peisker (r.). Foto: Uli Lücke

Ob mit 29 oder fünf Jugendlichen: Die Botschaft war überall dieselbe. Konfirmation heißt, Verantwortung zu übernehmen – für sich, für andere, für den eigenen Glauben. Ein besonderer Moment im Leben, getragen von Gemeinschaft und Glauben, und vielleicht der erste Schritt auf einem Weg, der noch viele Fragen, aber auch viele Antworten bereithält.