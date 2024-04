Wenn historische Plätze reden könnten, hätten sie sicher spannende Geschichten zu erzählen. Sprechen können die Bauten in Calvörde nicht, aber Bernd Fritzsche verrät, wie Interessierte virtuell in die Vergangenheit reisen können.

Warum an der alten Wasserpumpe in Calvörde ein Video gedreht wird

Im Videodreh an der Pumpe in Calvörde wirken mit: Conny Gadau (v.l.), Astrid Schütte, Inge Höfer, Heidelore Gödicke und Andrea Langkau. Die Regie führt Bernd Fritzsche, der auch die Idee zum QR-Code-Pfad hatte.

Calvörde. - „Klappe, die erste“, sagt Bernd Fritzsche und lässt die Regieklappe knallen. Er möchte mit virtuellen Führungen die Gemeinde Calvörde für Touristen attraktiver machen.

Seine Idee ist es, an historischen Gebäuden die regionale Geschichte lebendig werden zu lassen. „An gewissen Punkten von Calvörde, die von historischen Ereignissen zeugen, sollen kleine Tafeln mit QR-Codes angebracht werden“, erzählt Fritzsche, der aus Sachsen stammt und vor 14 Jahren in Calvörde seine Liebe gefunden hat.

Eine Tafel mit einem QR-Code und dem entsprechenden Video dazu gibt es bereits an der Fassade der Heimatstube an der Neustadtstraße 19. Im ersten Video führt Christa Merker durch die Ausstellungsräume der Heimatstube, in der es unter anderem das Rüstzeug vieler Handwerker zu sehen gibt.

In den Kleidern ihrer Großmütter

„Wir machen heute an der historischen Pumpe an der Haldensleber Straße unseren zweiten QR-Code-Dreh“, erklärt Fritzsche, während Sebastian Wenzel seine Kamera startklar macht. Die Handpumpe hat Karsten Gadau wieder instandgesetzt.

„Wir wollen mit dem kleinen Film zeigen, wie die Menschen hier früher mal gelebt haben und Geschichten erzählen, die zum größten Teil authentisch sind“, verrät der Regisseur. „Diese kleinen Anekdoten entsprechen sehr wohl der Wahrheit“, stellt Andrea Langkau klar. Sie spielt die Bäuerin Anna und schiebt ihren Handwagen samt Milchkannen zur Pumpe. Dort haben sich bereits die anderen Frauen – Heidelore Gödicke als Martha, Conny Gadau als Hilde, Inge Höfer als Ilse und Astrid Schütte als Luise – zum munteren Dorftratsch versammelt. Die Bäuerinnen sind im Heimatverein engagiert und haben sichtlich Spaß in den Kleidern ihrer Großmütter als Laienschauspielerinnen mitzuwirken.

Und auch Gerhard Müller hat am Lenkrad seines Traktors der Marke Lanz Bulldog 1940 seinen großen Auftritt. „Den Bulldog hat mein Vater 1967 gekauft. Der Trecker ist im Familienbesitz und wird nicht verkauft“, betont der Calvörder und tuckert zur Pumpe.

Was genau im Videodreh passiert, wird noch nicht verraten. „Vielleicht können wir den Film schon zum 30-jährigen Bestehen unseres Vereins im Mai 2024 präsentieren“, blickt Heimatvereinsvorsitzende Christa Merker voraus, während die Bäuerinnen mit Sekt auf den gelungenen Dreh anstoßen.