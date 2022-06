Warum die Inzidenz im Landkreis Börde plötzlich so hoch ist

Haldensleben - Die Omikron-Variante des Coronavirus hat in ganz Deutschland die Fallzahlen in die Höhe schnellen lassen. Denn diese Variante ist besonders ansteckend, das ist mittlerweile allgemein bekannt. Im Landkreis Börde sind die Werte allerdings so in die Höhe geschnellt, wie in kaum einer anderen Region. Am Wochenende hatte der Kreis die zweithöchste Inzidenz in ganz Deutschland. Die Omikron-Variante ist nicht der Grund dafür.