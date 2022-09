Warum die Sushifreunde jetzt auch bis nach Haldensleben liefern

In Haldensleben kann jetzt auch Sushi aus Magdeburg bestellt werden. Warum das möglich wurde und was für Bedingungen es für die Lieferung ins „Hinterland“ gibt.

Haldensleben - Wer in Haldensleben Essen bestellen möchte, findet nicht viele Auswahlmöglichkeiten. Zwei Pizzerias und ein chinesisches Restaurant in der Stadt bieten an, das Essen an die Haustür zu bringen. Sushi zu bestellen war bisher Fehlanzeige. Nun geht das aber: Die Sushifreunde aus Magdeburg machen es möglich.