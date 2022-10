Warum die VW-Belegschaft aus Niedersachsen Geld an Familien in der Börde gibt

Der Kinderschutzbund Börde in Haldensleben hat eine großzügige Spende erhalten. Ausgerechnet Mitarbeiter des VW-Werkes in Wolfsburg haben von ihrem Geld gegeben. Das hat einen bestimmten Grund.

Haldensleben - Was hat das VW-Werk in Wolfsburg mit dem Kinderschutzbund Börde in Haldensleben zu tun? Auf den ersten Blick nicht viel. Auf den zweiten allerdings mehr als gedacht.