Drei Tage lang haben die Automaten in der Hauptfililale der Kreissparkasse Börde in Haldensleben kein Geld ausgespuckt. Das ärgerte Kunden sehr. Sie befürchten einen sukzessiven Abbau von Geldautomaten.

Haldensleben. - Es ist Freitagabend. Eine Haldensleberin möchte auf den Weihnachtsmarkt gehen und vorher Geld abheben. An einem der drei Automaten in der Hauptfiliale der Kreissparkasse Börde in Haldensleben, an denen das möglich ist, hängt ein Schild: Defekt. Die anderen beiden Geräte sind eingeschaltet und betriebsbereit. Doch steckt man die Geldkarte ein, sagen sie beide: „Keine Bargeldauszahlung möglich.“ Die Haldensleberin ist nicht die einzige Sparkassen-Kundin, der das am Freitag passiert.