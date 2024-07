Apothekerin Hendrikje Gifhorn-Arsene gibt Tipps, was an Medikamenten und Utensilien ins Urlaubsgepäck gehört und worauf Reisende achten sollten.

Was gehört in die Reiseapotheke? Haldensleber Apothekerin gibt Tipps

Haldensleben. - Wenn der lang ersehnte Urlaub vor der Tür steht, kann bei kleineren oder größeren Wehwehchen eine gut ausgestattete Reiseapotheke ungemein wichtig sein. Apothekerin Hendrikje Gifhorn-Arsene, die unter anderem in der Ohre- sowie Beber-Apotheke in Haldensleben arbeitet, gibt Tipps, was im Urlaubsgepäck nicht fehlen sollte.