Google wird im September 25 Jahre alt: Was weiß die Suchmaschine über Haldensleben? Welche Information taucht zuerst auf? Und: Welche Begriffe wurden in der Region am häufigsten gegoogelt? Ein Rückblick auf die Google-Trends.

Haldensleben - Sie ist die populärste Suchmaschine der Welt und spuckt in Bruchteilen von Sekunden unzählige Informationen aus dem World Wide Web aus. Auch über Haldensleben liefert Google jede Menge Daten.

Was ganz oben angezeigt wird, berechnet die Suchmaschine nach der Relevanz der Webseiten in Bezug auf die jeweilige Suchanfrage. Nicht überraschend ist es daher, dass beim Suchbegriff Haldensleben bei der Google-Suche zuallererst auf die Homepage der Stadt verwiesen wird. Auch auf einige Unterpunkte dieser Webseite, darunter Sehenswürdigkeiten, Bürgerservice und Rathaus, Kultur und Tourismus sowie Geschichte, verweist die Ergebnisliste der Suchmaschine.

Wer mithilfe von Google etwas über Haldensleben wissen möchte, wird nach der Internetpräsenz der Stadt als nächstes auf die Online-Enzyklopädie Wikipedia, dann auf die Internetseite der Volksstimme, anschließend auf den Facebook-Auftritt der Stadt und danach auf bahnhofcenter-hdl.de verwiesen. Hinter letzterem verbirgt sich die Seite der Stadtinformation Haldenslebens.

In seiner Ergebnisliste schlägt Google mittendrin auch weiterführende Fragen vor, die häufig in der Google-Suche vorkommen. Mit einem Klick liefert der Dienst darauf kurze Antworten, die er wiederum anhand relevanter Begriffe von verschiedenen Webseiten zusammengesucht hat. Welcher Fluss fließt durch Haldensleben? Die Ohre. Wie viele Einwohner hat Haldensleben 2023? Es waren zum Ende des vergangenen Jahres 19267. Wie hoch liegt Haldensleben? 54 Meter über dem Meeresspiegel.

Besonders häufig gesucht: Wie wird das Wetter ?

Beim Blick auf den Online-Dienst Google-Trends lässt sich herausfinden, welche Suchbegriffe im Zusammenhang mit Haldensleben von Nutzern in einem bestimmten Zeitraum wie oft eingegeben wurden. So zeigt sich: In den vergangenen sieben Tagen wurde „Haldensleben“ innerhalb von Deutschland am häufigsten am 17. August – also vergangenen Donnerstag – um 5 Uhr in der Früh am häufigsten gegoogelt.

Ähnliche Suchbegriffe, die laut Google-Trends im gleichen Zeitraum besonders oft eingegeben wurden: Haldensleben Wetter, Magdeburg, Volksstimme Haldensleben, Volksstimme und BBS Haldensleben. Erweitert man den Zeitraum auf die vergangenen zwölf Monate, ist das Ergebnis fast identisch. Nur auf Platz fünf der Top-Suchanfragen stehen nicht die Berufsbildenden (BBS) Schulen Haldensleben, sondern die Schlagworte Traueranzeigen Haldensleben.

Neben den Top-Suchanfragen kann Google-Trends auch diejenigen Suchbegriffe mit der höchsten Zunahme der Suchhäufigkeit seit dem letzten Zeitraum anzeigen. Im Zusammenhang mit dem Suchbegriff Haldensleben und der zeitlichen Begrenzung auf die vergangenen zwölf Monate nennt der Online-Dienst folgende Suchbegriffe: Altstadtfest Haldensleben 2023, Pfingstmasche Haldensleben 2023, Feuerwehr Haldensleben, Sternenmarkt Haldensleben 2022 und Altstadtfest Haldensleben auf Platz fünf.