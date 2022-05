Schwerlastverkehr Weferlingen-Grasleben: Bekommt die Südumgehung eine Chance?

Zu einem Gespräch am Runden Tisch haben sich am Donnerstagabend in Weferlingen Vertreter aus Politik und Wirtschaft getroffen. Das Thema: Die Entlastungsstraße für die Region Weferlingen und Grasleben. Ist die Nordumgehung wieder ad acta gelegt? Und gibt es Chancen für eine mögliche Südumgehung?