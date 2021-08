Weferlinger Ortsrat will das Dorf entwickeln

Der Neubau am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Weferlingen wächst und wächst, auch die Grundschule erhält neben ihrer Sanierung einen neuen Trakt. Der Ortsrat möchte auch mehr Flächen zum Wohnungsbau.

Weferlingen - „Wir brauchen dringend ein Entwicklungskonzept für unseren Ort“, sagt Matthias Kraul. Der Weferlinger Ortsrat griff damit den Spielball auf, den am Montagabend während der Sitzung im Weferlinger Rathaus zuvor Thilo Walther eingebracht hatte. „Wir brauchen Platz zum Bauen“, hatte er erklärt. Der Bedarf ist vorhanden, aber es fehlt immer mehr an geeigneten Bauplätzen. Die Flächen an der Breitscheidstraße seien so gut wie erschöpft, viele Lücken gebe es auch nicht mehr. „Es muss doch aber weiter gehen mit einer Entwicklung unseres Ortes“, so Thilo Walther.

Junge Familien favorisieren die eigenen vier Wände, und sie wollen sie nach ihren Vorstellungen erschaffen.

Es ginge um Neubaumöglichkeiten, aber auch um den Verfall vorhandener Gebäude müsse man sich kümmern, so Matthias Kraul. Im Ortskern gebe es genügend Beispiele, wie Häuser und Flächen zunehmend dem Verfall preisgegeben seien. Für einen Ort in der Größe von Weferlingen sollte es doch wohl machbar sein, ein eigenes Konzept auf die Beine zu stellen.

Nachteile für den ländlichen Raum

Der Ortschaftsrat will sich dafür stark machen, auch wenn der Regionale Entwicklungsplan der Planungsgemeinschaft Sachsen-Anhalt die ländlichen Strukturen immer weiter einschränke. Volker Marquardt sieht darin eine Benachteiligung des ländlichen Raumes, der viel mehr zu bieten habe als reine Wohnquartiere. Kulturelle, sportliche und soziale Angebote gebe es auch in den kleinen Orten, oft sogar familiärer und persönlicher als in großen Städten.

Der Trend, Dienstleistungen, Handel, Gewerbe und sämtliche Infrastruktur zunehmend zu zentralisieren, lässt die Flächen ausbluten. Immer weniger junge Leute, die in den Dörfern aufgewachsen sind, bleiben auch in den Dörfern. Ihnen fehlt es einfach an Perspektiven.

Deshalb möchte der Ortsrat, darin waren sich am Montag alle anwesenden Mitglieder einig, eine Marschrichtung vorgeben. Keiner verbietet es den Weferlingern, sich eigene Gedanken über die Zukunft zu machen, zu überdenken, wohin die Entwicklung, wo Gewerbe oder Wohnbebauung künftig angesiedelt sein könnte, wohin die Reise gehen soll und dies in einem Konzept zu erfassen.

Nun gilt es erst einmal, Ideen für ein solches Konzept zu sammeln und zu sehen, wie aus den Vorschlägen ein Zukunftspapier zusammengestellt werden kann.