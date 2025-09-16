Seit dem 15. September ist die Holzmarktstraße in Haldensleben für fast zwei Wochen dicht. Anwohner und Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Die Holzmarktstraße in Haldensleben bleibt für fast zwei Wochen gesperrt.

Haldensleben - Die Holzmarktstraße in Haldensleben ist seit Montag, 15. September, für fast zwei Wochen für die Durchfahrt gesperrt. Grund dafür ist eine Baustelle der Stadtwerke Haldensleben (SWH).

Ab dem Kreuzungsbereich Hagenstraße und Gröperstraße wird in der Holzmarktstraße eine neue 1 kV-Versorgungsleitung verlegt, heißt es dazu in einer Pressemitteilung von den Stadtwerken. Die Sperrung für die Bauarbeiten soll demnach bis zum 26. September andauern.

Baustelle sorgt für Einschränkungen: Umleitung ist ausgeschildert

Bis zur Baustelle soll die Zufahrt durch die Holzmarktstraße frei bleiben, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtwerke. Trotzdem führe die Sperrung durch die Baustelle wohl zu Einschränkungen im Verkehr und für die Anwohner. „Für die Anwohner werden die Zugänge zu den Grundstücken gewährleistet“, erklärt Reiko Freier von den Stadtwerken.

Für den Autoverkehr ist laut den Stadtwerken eine Umleitungsstrecke eingerichtet und ausgeschildert. Die Umleitungsstrecke erfolgt über die Jakobstraße, Ritterstraße und Lange Straße und umgekehrt.