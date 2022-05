Wegenstedter Landwirte mit eigener Fleischerei

Fachmännisch zerlegen die Fleischergesellen Stefan Meyer (v.l.) und Martin Voigt sowie Fleischermeister Olf vom Schloß die Schweinehälften in der Fleischerei in Wegenstedt in Stücke. Gleich nebenan werden die Fleisch- und Wurstwaren verkauft.

Wegenstedt/Zobbenitz - „Die Düngeverordnung muss ins richtige Licht gerückt werden. Auch das Verbot bestimmter Pflanzenschutzmittel sollte unbedingt von der Politik noch einmal überdacht werden“, appellierte Landwirt Bernd Langkitsch, Geschäftsführer der Agrargesellschaft Wegenstedt mbH.

Dirk Pätz und Olaf Draffehn, die beiden anderen Geschäftsführer des Unternehmens, hatten gemeinsam mit Langkitsch den CDU-Landtagsabgeordneten Tim Teßmann zu einem Gespräch über Perspektiven der Landwirtschaft in der neuen Agrarpolitik auf ihren Hof eingeladen.

„Die Düngeverordnung ist schwer umzusetzen und bedeutet viel Bürokratie. Es ist nicht nur für uns ein Problem, es gibt Landwirtschaftsbetriebe in sogenannten ,roten Gebieten’, die leiden noch viel mehr“, schilderte Pätz.

Ein Verbot gibt es bald für Glyphosat

Von Vorteil sei für das Wegenstedter Unternehmen, dass sie vorgebeugt und in größere Lagerkapazitäten für Gülle investiert haben. „Dadurch gelingt es uns, möglichst dicht an den Vegetationszeitpunkt ranzukommen – also zum optimalen Termin für die Düngung mit Gülle“, ergänzte Langkitsch.

Trotzdem werde – nach den Ausführungen von Pätz – den Betrieben ein Instrument genommen, um betriebswirtschaftlich auf sich verändernde Markt- und Wachstumsbedingungen, wie Getreidepreise und Witterung, zu reagieren. „Wir stoßen aufgrund der Gesetze an Grenzen“, betonte er. Zum Beispiel sei es schwierig, Qualitätsweizen zu produzieren. Stickstoff ist ein grundlegender Bestandteil von Aminosäuren. Diese sind Bausteine für das Getreideprotein, das die Qualitätseinstufung des Weizens bestimmt.

Dazu komme noch das Glyphosatverbot. Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat darf in Deutschland bald nicht mehr verwendet werden. „Die reduzierte Bodenbearbeitung wird ohne Glyphosat in Zukunft wieder zurückgehen. Dann sind viele Vorteile, die man damit erreicht hat, wie weniger Bodenerosion, bessere Tragfähigkeiten der Böden und höhere Strukturstabilität wieder weg. Dies wäre ein Rückschlag für viele Betriebe, blickte Pätz voraus.

Dialog mit Politkern vor Ort soll Verständnis wecken

Außerdem würden die landwirtschaftlichen Betriebe deutlich mehr Diesel brauchen, um die Böden zu bearbeiten, also um zu pflügen, den Boden danach wieder einzuebnen und auch um hartnäckige Unkräuter mechanisch zu bekämpfen. „Eigentlich wird alles das, was aus Klimasicht – durch Glyphosat günstig zu lösen war, jetzt wieder gestrichen. Wir drehen uns immer im Kreis“, kritisierten die drei Landwirte.

Teßmann erklärte, dass er Mitglied im Landwirtschaftsausschuss des Landtages sei. In der Praxis vor Ort mit den Bauern im Dialog zu stehen, sei ihm wichtig, um die Probleme besser einordnen und mit in die Politik nehmen zu können. In seiner Fraktion seien inzwischen viele Landwirte. „Da ist eine große Expertise und viel Verständnis für die Landwirte“, betonte der Abgeordnete.

Thema des Treffens war auch die neue EU-Förderperiode. „Die Periode beinhaltet gewisse Anreize für die Landwirte, bestimmte Bio-Sachen zu machen“, so Teßmann. Das Besondere am Unternehmen in Wegenstedt ist, dass der Betrieb sich in verschiedene Geschäftsfelder gliedert. Neben der Bewirtschaftung von 1 800 Hektar landwirtschaftlicher Fläche in Eigenregie und von 600 Hektar in Lohnleistung, werden auf dem Gelände Wurst- und Fleischwaren in der eigenen Schlachterei hergestellt und vermarktet.

Agrargesellschaft betreibt Biogasanlage

„Wenn die Produkte nicht durch das ganze Land gefahren werden, ist dies auch gut für das Klima“, hob Teßmann hervor. „Die Strategie, dass wir einen großen Teil unserer Produkte auf dem direkten Weg vermarkten, hat sich in den letzten Jahren – trotz der Pandemie – gut entwickelt“, erklärte Pätz.

Außerdem betreibt die Agrargesellschaft gemeinsam mit Partnern einen Schlachthof und eine Biogasanlage in Berenbrock. Insgesamt beschäftigt das landwirtschaftliche Unternehmen 31 Mitarbeiter.

„Gerade im Bereich der Landwirtschaft treffen vermeintlich einfache politische Entscheidungen auf komplexe Zusammenhänge“, weiß Christian Apprecht, Geschäftsführer des Bauernverbandes „Börde“. Da sei es – nach Ansicht von Apprecht – gut, wenn sich Politiker in der Praxis darüber informieren, wie aktuellen Herausforderungen bereits jetzt schon begegnet wird, was alles berechnet, dokumentiert und gemeldet wird, bis der erste Dünger tatsächlich zur Pflanze gelangt.

Aufwand für Vermarktung eigener Produkte ist groß

Im Bereich der Pflanzenschutzmittel sieht der Geschäftsführer des Bauernverbandes die Verbote der letzten Jahre kritisch. Der den Landwirten zur Verfügung stehende Werkzeugkasten, auf Pflanzenkrankheiten, Schädlinge oder Unkräuter einzuwirken, werde immer weiter verkleinert. „Es gibt zwar Mittel, wo es richtig ist, dass sie nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Aber Glyphosat gehört aufgrund seiner vergleichsweise geringen Giftigkeit aus meiner Sicht nicht dazu“, so Apprecht.

Angesichts der zu erwartenden Einschnitte bei der EU-Agrarförderung dürfe die Politik nicht darauf vertrauen, dass Landwirte alle auf Direktvermarktung setzen. Sobald Landwirte zu Lebensmittelunternehmern werden, kommen sehr viele Anforderungen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes auf Direktvermarkter zu. Der Aufwand dafür, und für die Vermarktung der Produkte, sei groß. „Das kann nicht jeder Betrieb leisten. Wir beobachten aber mit Freude, dass einige Landwirte dennoch den Mut fassen, in die Direktvermarktung einzusteigen und sich damit ein zusätzliches Standbein aufbauen. Wo es geht, versuchen wir das zu unterstützen“, betonte der Verbandsgeschäftsführer.

Den Mut, Fleischprodukte aus eigener Rinderzucht direkt zu vermarkten, haben Julia Anthe und Marten Hoppe mit ihrem Mutterkuhbetrieb „Zobbenitzer Weidekuh“. „Vorher hatten wir uns immer einen Verkaufswagen ausgeliehen. Jetzt haben wir investiert und uns einen eigenen gekauft“, sagte Julia Anthe. Der Verkaufswagen habe den Vorteil, dass die Unternehmer ihren rollenden Laden selbst gestalten können. „Mit dem Wagen ist man viel flexibler. Man kann sich bei Veranstaltungen präsentieren, zum Beispiel eine Salami aufschneiden und ein Probierhäppchen reichen“, sagte die Zobbenitzerin und zeigte auf den Wagen, der mit Folienbildern von Kühen für das Unternehmen wirbt.