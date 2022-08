Weiß Flechtingen, den Wert der Kinderfeuerwehrwarte zu schätzen?

Flechtingen/Calvörde - „Die Gewinnung und Ausbildung von Kameradinnen und Kameraden für den aktiven Dienst in den Feuerwehren ist ein – wenn nicht das wichtigste – gemeinschaftliches Anliegen zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft“, erklärte Ottfried Dorok (UWG), Mitglied des Verbandsgemeinderates Flechtingen. Der Uhrsleber stellte am Dienstag Abend bei der Sitzung des Gremiums in Calvörde den Antrag, dass Kinderfeuerwehrwarte in der Verbandsgemeinde ab 2023 einen monatlichen Obolus, der sich an der monatlichen Aufwandsentschädigung für Jugendfeuerwehrwarte orientiert, erhalten sollen.