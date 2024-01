Von der Bronx in die Börde: Breaking-Weltmeister Nils Klebe von der Formation „Da Rookies“ bringt Kindern in der Kulturfabrik den urbanen Straßentanz bei.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - Seinen Ursprung hat der Breakdance in den 1970er Jahren in der Bronx in New York. Inzwischen ist der urbane Straßentanz, auch Breaking genannt, auf der ganzen Welt zuhause – nun auch in Haldensleben.