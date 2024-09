Friedrich Plock-Girmann lebt in der ehemaligen Korn-Destillerie in Uthmöden. Eine Schnapsidee, wie er sagt. Vom Wohnzimmer im alten Gärraum bis zum Bett im Bottich.

Wenn das Bett im Gärbottich steht: So wohnt es sich in der alten Brennerei in Uthmöden

Uthmöden. - Wenn Friedrich Plock-Girmann abends ins Bett gehen will, öffnet er nicht etwa die Tür zum Schlafzimmer. Stattdessen steigt er ein paar Stufen hinauf in einen riesigen Gärbottich, in den er einen Eingang gefräst hat. Auch der Rest seiner Wohnung ist mehr als außergewöhnlich: Der 72-Jährige lebt nämlich in der ehemaligen Korn-Brennerei in Uthmöden.