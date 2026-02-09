Der Betreuungsverein Oschersleben qualifiziert immer wieder neue ehrenamtliche Betreuer in Haldensleben. Menschen übernehmen Verantwortung für Personen, die Entscheidungen nicht mehr selbst treffen können – ein Ehrenamt, das dringend gebraucht wird.

Wenn Ehrenamt Herz zeigt: Wie Betreuer aus dem Landkreis Börde Verantwortung übernehmen

Landrat Martin Stichnoth (l.) übergibt Arnold Schulze aus Klüden ein Teilnahmezertifikat für seine neue Tätigkeit als ehrenamtlicher Betreuer. Christian Roder (r.) vom Betreuungsverein Oschersleben leitet die Schulungen.

Haldensleben/Oschersleben - Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht: zwei Begriffe, mit denen sich niemand gerne auseinandersetzen möchte. Doch es gibt Menschen im Landkreis Börde, die sich ehrenamtlich dafür einsetzen, für alle betreuungsbedürftigen Personen das Beste herauszuholen.