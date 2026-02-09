Vorsorge, Betreuung und Hilfe Wenn Ehrenamt Herz zeigt: Wie Betreuer aus dem Landkreis Börde Verantwortung übernehmen
Der Betreuungsverein Oschersleben qualifiziert immer wieder neue ehrenamtliche Betreuer in Haldensleben. Menschen übernehmen Verantwortung für Personen, die Entscheidungen nicht mehr selbst treffen können – ein Ehrenamt, das dringend gebraucht wird.
09.02.2026, 17:30
Haldensleben/Oschersleben - Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht: zwei Begriffe, mit denen sich niemand gerne auseinandersetzen möchte. Doch es gibt Menschen im Landkreis Börde, die sich ehrenamtlich dafür einsetzen, für alle betreuungsbedürftigen Personen das Beste herauszuholen.