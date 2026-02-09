Teamgeist und Emotionen am Netz Volleyballer kämpfen in Calvörde um Pokale: Nachwuchs, Teamgeist und packende Spiele
Warum Volleyball in Calvörde mehr ist als ein Spiel: Ein Wochenende voller Emotionen, Fairplay und Nachwuchshoffnung. In der Fotogalerie lassen sich die Highlights aus der Sporthalle hautnah nachverfolgen.
Calvörde - Zwei Tage lang steht die Calvörder Halle für mehr als 200 Sportbegeisterte ganz im Zeichen des Volleyballs. Von engagiertem Nachwuchs bis hin zu spannenden Spielen der Erwachsenen zeigt sich eindrucksvoll, wie lebendig der Volleyballsport in der Region ist.
„Volleyball ist kein Einzelsport – hier gewinnt nur, wer füreinander springt“, weiß Björn Boßmann, Leiter der Abteilung Volleyball der Sportgemeinschaft (SG) Calvörde. Beim Jugendturnier gehen sechs Mannschaften an den Start. Neben zwei Teams der SG Calvörde sind die Mannschaften „Yorokobi“ und „Volleyroxx“ aus Haldensleben, von Eintracht Gommern sowie vom Stendaler SV vertreten. Gespielt wird im Modus „jeder gegen jeden“, sodass alle Teams ausgiebig Spielpraxis sammeln.
Nachwuchsarbeit der SG Calvörde: Wie junge Talente den Volleyball beleben
Auch wenn die Teilnehmerzahl geringer ausfällt als in den Anfangsjahren, ist der Einsatz groß. „Vor drei Jahren starten wir mit zwölf Mannschaften, viele davon sind heute altersbedingt nicht mehr teilnahmeberechtigt“, erklärt Boßmann. „Aktuell zeigt sich ein kleiner Einbruch im Jugendbereich.“
Gleichzeitig kommt aus den eigenen Reihen Zuversicht. Christian Adolf von der SG Calvörde stellt klar: „Björn fördert die Jugend – Nachwuchssorgen haben wir nicht.“ Gerade für die jüngsten Spielerinnen und Spieler sei Wettkampferfahrung besonders wichtig. „Einen regelmäßigen Spielbetrieb im U16-Bereich gibt es in unserer Region kaum, da die Fahrtwege einfach zu groß sind“, so der Leiter der Abteilung. Für die Zukunft denkt man darüber nach, auch Schulen stärker in das Jugendturnier einzubinden.
Jugendvolleyball in der Börde: Spielpraxis, Fairplay und Zukunftsperspektiven
Sportlich setzt sich das Team Calvörde I (15 bis 19 Jahre) im Turnier denkbar knapp durch. Punktgleich mit „Yorokobi“ aus Haldensleben und auch im direkten Vergleich unentschieden, entscheiden am Ende die kleinen Punkte zugunsten der Gastgeber (19:25, 25:9). Es folgen die Jugend des Stendaler SV, Eintracht Gommern, „Volleyroxx“ aus Haldensleben sowie Calvörde II, deren Spielerinnen und Spieler teilweise erst seit wenigen Monaten Volleyball spielen.
Dass sich kontinuierliche Nachwuchsarbeit auszahlt, zeigt sich deutlich: Die heutige Jugendmannschaft Calvörde I, die vor vier Jahren den Jugendvolleyball in Calvörde mitbegründete, feiert bereits ihren zweiten Turniersieg im Jahr 2026 und spielt inzwischen erfolgreich in der Herren-Kreisliga Altmark/Süd. Parallel wächst mit Kindern ab zehn oder elf Jahren bereits die nächste Generation heran.
Spannende Spiele und starke Teams: Das Erwachsenenturnier in Calvörde
Auch das Erwachsenenturnier sorgt für hochklassigen und abwechslungsreichen Sport. „Zwölf Mannschaften treten in zwei Sechsergruppen gegeneinander an“, erklärten Christian Adolf und Lukas Jakisch, die den sportlichen Ablauf leiten. Während die Teams auf den Plätzen drei bis sechs der Gruppen die Ränge fünf bis zwölf ausspielen, qualifizieren sich die jeweils Erst- und Zweitplatzierten im Kreuzvergleich für die Halbfinals.
Im Finale setzt sich das Team „Rotkäppchen und die Wölfe“ souverän mit 2:0 Sätzen gegen „Smash Happens“ durch und sichert sich den Turniersieg. Das Spiel um Platz drei gewinnt der SV Gardelegen ebenfalls klar mit 2:0 Sätzen gegen Bregenstedt.
Mehr als Sport: Gemeinschaft, Fairplay und Engagement beim Volleyball in Calvörde
Neben den sportlichen Ergebnissen steht vor allem die besondere Atmosphäre im Fokus. Jasmin Marquordt vom Vorstand der SG Calvörde betont: „Die Gemeinschaft unter den Volleyballern ist etwas Besonderes. Es wird Fairplay gelebt, man achtet aufeinander.“
Auch Andrea Steinmüller aus Bregenstedt hebt das Turnierformat hervor: „Das Schöne an dem Turnier ist die Diversität. In der 14-minütigen Spielzeit ist es immer spannend – und man hat jederzeit die Chance, auch gegen eine stärkere Mannschaft zu gewinnen.“
Ein besonderer Dank gilt der Abteilung Volleyball der SG Calvörde, die das Turnierwochenende gemeinsam stemmt. Cyntie Lippert, Sandra Plock und Hagen Schulze übernehmen die Organisation des Caterings, unterstützt von den „Alten Herren“.