„Ein Leben ist zu wenig“, weiß Gregor Gysi, Politiker-Urgestein der Linken, aus 76-jähriger Erfahrung. Bei einer Lesung in Flechtingen lässt der Berliner das Publikum an seiner Lebensgeschichte teilhaben.

Lesung in Flechtingen

Flechtingen - Gregor Gysi, Spitzenpolitiker der Partei Die Linke aus Berlin, war zu Gast in Flechtingen. Dort stellte er seine Biografie „Ein Leben ist zu wenig“ vor und erntete dafür spontanen Szenenapplaus.

Kandidiert Gregor Gysi 2025 noch einmal für den Bundestag? Diese Frage von Hans-Dieter Schütt lässt sich natürlich nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten, wenn man Gregor Gysi heißt. „Sehen Sie, ich bin jetzt 76 Jahre, nächstes Jahr dann 77“, holte der Die-Linke-Politiker sofort aus. Damit würde er im neuen Bundestag Alterspräsident werden, denn er wäre der dienstälteste Bundestagsabgeordnete und nach einer Neuregelung im vergangenen Jahr damit Alterspräsident.

Einer kommt durch die Tür: „Icke!“

Bei der ersten Sitzung würde sich der gesamte Bundestag erheben und darauf warten, dass einer durch die Tür kommt: „Icke!“ Und dann müsse er da oben Platz nehmen bei all den Politikern und dürfe – zum ersten Mal ins einem Leben – eine Rede ohne Redezeit im Bundestag halten. „Ich verspreche Ihnen, nach 48 Stunden hat der Bundestag genug“, sagte Gregor Gysi. Damit erntete er einen von vielen Lachern aus den Reihen des Publikums im ausverkauften Flechtinger Kurhaus.

Denn so ernst die Themen des Abends im Dialog mit seinem Co-Autoren Hans-Dieter Schütt auch waren, der Berliner versteht es, Ecken und Kanten der Politik – national wie international – bei allem gebotenen Respekt unterhaltsam herüberzubringen.

Regierung ist überfordert

„Ein Leben ist zu wenig“ heißt die Biografie von Gregor Gysi. Sie beinhaltetet Stationen seiner „sechs Leben“: Kindheit, Studienzeit, Anwalt in der DDR, die Wendezeit, Bürger der BRD und die politische Akzeptanz seiner Partei. Mit seiner Meinung hält Gregor Gysi nicht hinter den Berg, ganz egal, ob es um den Ukraine-Krieg, den Nahen Osten, das NATO-Bündnis, das Ost-West-Verhältnis oder die Parteien in der Koalition und Opposition geht. Für seine offenen Worte gibt es im Laufe eines ebenso informativen wie unterhaltsamen Abends immer wieder Szenenapplaus, auch wenn er gern einmal überspitzt.

Angesichts der aktuellen Situation mit Krieg, Energiekrise und Klimawandel sei die Regierung überfordert. Das wäre seiner Ansicht nach allerdings auch bei CDU/CSU nicht anders. „Die einzige Regierung, die das nicht wäre, wäre eine von mir geführte“, zeigte der Politiker sich selbstbewusst, wohl wissend, wie hoch die Hürden der aktuellen Herausforderungen liegen.

Wunsch, den Zeitgeist zu verändern

Leider sei es so, dass die Bundesregierung hört, ohne richtig hinzuhören, sagt er. Hinhören, was die Bevölkerung zu sagen hat. Dass die Ablehnung etablierter Parteien immer größer wird, sei der Tatsache geschuldet, dass sich jede nur mit sich selbst beschäftigen würde. Dabei bräuchte sie keine Wahrheiten, sondern Mehrheiten, und diese ließen sich nur erreichen, wenn man die Antwort auf die Frage findet, wie sich das der Bevölkerung verkaufen lässt.

„Wenn ich eine Rede halte, dann mit dem Wunsch, den Zeitgeist zu verändern“, auch wenn die Redezeit im Bundestag auf eineinhalb Minuten begrenzt sei. Gregor Gysi glaubt, dass die deutsche Einheit noch längst nicht vollzogen sei. Und warum nicht? Im Osten wurde alles abgewickelt, im Westen nichts davon gezeigt, was der Osten aufzuweisen hatte. „So etwas sollte für beide Seiten ein Erfolgserlebnis sein“, betonte Gregor Gysi. „Heute bezahlen wir teure Dienstreisen nach Finnland, um deren erfolgreiches Bildungssystem kennenzulernen, dabei hatte das die DDR zumindest bereits in Teilen erfolgreich aufgegriffen.“

Gregor Gysi hatte mit Hans-Dieter Schütt auf der Bühne Platz genommen. Foto: Carina Bosse

Als weiteres Beispiel nannte er das System der Sekundärrohstoffannahme, wo von Papier über Glas bis hin zu Schrott alles angenommen wurde. Viele deutliche Worte gingen in Richtung Politik, sei es zum völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine oder zu seiner Ablehnung von Waffenlieferungen. „Wenn sich ein Sozialdemokrat hinstellt und sagt, wir müssen kriegstüchtig werden, ist das bedenklich. Wir müssen verteidigungstüchtig werden, wenn es um unser Land geht“, so der Politiker. Hingegen hätten wir nicht das Recht, an Waffen zu verdienen. Wer verantwortlich für den Zweiten Weltkrieg sei, dürfe keine Waffen liefern, auch wenn Gregor Gysi wiederum der Ukraine das Recht auf Verteidigung zugestand.

In einer Pause signierte er ganz geduldig seine Bücher und nahm sich auf Wunsch auch Zeit für ein Selfie oder Foto. Auch nach dem Abend wartete noch ein Stapel Bücher darauf, von ihm signiert zu werden.