Wer zahlt wie viel Müllgebühren in Haldensleben?

Ein Leser der Volksstimme hat sich über seine Betriebskostenabrechnung geärgert. Die Volksstimme hat bei Wohnungsunternehmen in Haldensleben nachgefragt.

Haldensleben - Peter Offelmann ist sauer. „Wo bleibt hier die Logik?“, fragt er in einem Schreiben an die Volksstimme. Der Grund für die Aufregung: Die Betriebskostenabrechnung, die alljährlich in die Briefkästen der Mieter flattert. Auf Unverständnis stößt bei dem Haldensleber die Praxis vieler Vermieter, Müllgebühren nicht nach Personenzahl, sondern nach Wohnungsgröße umzulegen. Auch bei den Kosten für die Wartung der Rauchmelder werde nach Wohnfläche und nicht nach Zahl der Geräte abgerechnet.