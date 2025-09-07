Auf dem Hundisburger Barockschloss wurde zum vierten Mal hintereinander das Bundesfinale des Newcomer-Musikpreises gefilmt. Für Sachsen-Anhalt ging Sänger Leander aus Halle ins Rennen.

Hundisburg. - Bereits zum vierten Mal in Folge spielten 13 Newcomer-Acts aus ganz Deutschland auf dem Schloss Hundisburg ihre eigenen Songs und begeisterten das Publikum und die Jury. An gleich drei Abenden wurden Live-Konzerte auf der „Local-Heroes“-Bühne gespielt und aufgezeichnet. Gedreht wurden professionelle Musikvideo-Clips, die die Künstler auf ihrem Karriereweg unterstützen sollen. Diese werden eine Woche vor der Preisverleihung veröffentlicht.

Für Sachsen-Anhalt trat Leander aus Halle an. „Er hat eine fantastische Stimme. Es ist alles on point“, schwärmt Jury-Mitglied Martin Hommel über den Hallenser. Auch Marie Antoinette Lührs stimmt ihrem Jury-Kollegen zu: „Wir sind wirklich neugierig, wo er seine Reise sieht und wohin die Reise für ihn noch gehen kann.“ Erfolgreiche Bands wie Madsen und Tokio Hotel sammelten bei dem bundesweiten Musikpreis ihre ersten Bühnenerfahrungen, erklärt Nicole Oppelt, Presseverantwortliche des Musikpreises. Mittlerweile blickt das einstige lokale Musikprojekt aus Salzwedel auf eine 33-jährige Geschichte zurück.

Wer den Newcomer-Musikpreis mit nach Hause nehmen darf, steht noch nicht fest. Erst am 15. November findet im Magdeburger Moritzhof die Gala und Verkündung statt.