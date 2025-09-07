Der Schulförderverein in Sachsendorf sucht aktiv das Gespräch mit potenziellen Unterstützern. Größte Herausforderung: Abriss der alten Speiseraumbaracke.

Fördervereine werden für viele Institutionen - von der freiwilligen Feuerwehr bis hin zur Schule - immer wichtiger. Der Förderverein der Sachsendorfer Grundschule gestaltet aktiv mit.

Sachsendorf. - „Wenn man nicht mehr weiter weiß – gründet man 'nen Arbeitskreis.“ Diese alte Weisheit ist allgemein bekannt. Effektiver ist aber die Gründung eines Fördervereins, um ihn anschließend mit Ideen zu füttern und möglichst viele Menschen für die jeweilige Aufgabe zu erwärmen. So ist es auch in Sachsendorf, wo ein Förderverein zum Erhalt und zur Modernisierung der Grundschule „An der Mühle“ funktioniert.