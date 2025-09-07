Beim Sudenburger Brauereifest in Magdeburg war DDR-TV-Legende „Adi“ zu Besuch, der durch die Show „Mach mit, mach's nach, mach's besser“ berühmt wurde. Welche Erinnerungen er an Magdeburg hat.

DDR-TV-Legende Adi beim Sudenburger Brauereifest: Die Kinder machen Sport mit ihm.

Magdeburg. - Im Sudenburger Biergarten stehen die Magdeburger am Sonntag in einer langen Schlage. Jedoch nicht etwa um ein kühles Bier zu bekommen, sondern um ein Foto mit DDR-TV-Legende Adi zu machen. Welche Erinnerungen der 87-Jährige an Magdeburg hat.