TV-Sendung „Mach mit, mach's nach, mach's besser“ DDR-Legende Adi in Magdeburg: Kindersport und Autogramme
Beim Sudenburger Brauereifest in Magdeburg war DDR-TV-Legende „Adi“ zu Besuch, der durch die Show „Mach mit, mach's nach, mach's besser“ berühmt wurde. Welche Erinnerungen er an Magdeburg hat.
Aktualisiert: 07.09.2025, 17:04
Magdeburg. - Im Sudenburger Biergarten stehen die Magdeburger am Sonntag in einer langen Schlage. Jedoch nicht etwa um ein kühles Bier zu bekommen, sondern um ein Foto mit DDR-TV-Legende Adi zu machen. Welche Erinnerungen der 87-Jährige an Magdeburg hat.