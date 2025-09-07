weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. TV-Sendung „Mach mit, mach's nach, mach's besser“: DDR-Legende Adi in Magdeburg: Kindersport und Autogramme

Eil
Tötungsdelikt in Magdeburg - Frau verliert nach Angriff ihr Leben
Tötungsdelikt in Magdeburg - Frau verliert nach Angriff ihr Leben

TV-Sendung „Mach mit, mach's nach, mach's besser“ DDR-Legende Adi in Magdeburg: Kindersport und Autogramme

Beim Sudenburger Brauereifest in Magdeburg war DDR-TV-Legende „Adi“ zu Besuch, der durch die Show „Mach mit, mach's nach, mach's besser“ berühmt wurde. Welche Erinnerungen er an Magdeburg hat.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 07.09.2025, 17:04
DDR-TV-Legende Adi beim Sudenburger Brauereifest: Die Kinder machen Sport mit ihm.
DDR-TV-Legende Adi beim Sudenburger Brauereifest: Die Kinder machen Sport mit ihm. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Im Sudenburger Biergarten stehen die Magdeburger am Sonntag in einer langen Schlage. Jedoch nicht etwa um ein kühles Bier zu bekommen, sondern um ein Foto mit DDR-TV-Legende Adi zu machen. Welche Erinnerungen der 87-Jährige an Magdeburg hat.