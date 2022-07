Wie Haldensleben ein Glasfasernetz bekommt

Der Aufbau eines Glasfasernetzes in Haldensleben nimmt Fahrt auf. Mit einem symbolischen Spatenstich ist am Dienstag der offizielle Startschuss gefallen.

Haldensleben - Es ist unübersehbar: An vielen Stellen im Haldensleber Stadtgebiet wird derzeit eifrig gebuddelt. Gehwege werden geöffnet und Leerrohre eingebracht, in denen faustdicke orangefarbene Kabel verschwinden. Diese Arbeiten werden in den kommenden Wochen und Monaten das Bild in Haldensleben und den Ortsteilen prägen.