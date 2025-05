Die Feiertage sind vorbei und in den Regalen steht noch die Saisonware. Was damit passiert.

Haldensleben. - Schoko-Hasen, gefärbte Eier oder Deko-Artikel für die Osterfeiertage sind noch in einigen Geschäften in Hülle und Fülle zu entdecken. Das berichtete ein Volksstimme-Leser, der beim Einkaufen die Saisonware in den Regalen vorfand. Doch was passiert nach dem Osterfest mit den übrig gebliebenen Süßigkeiten und Lebensmitteln?