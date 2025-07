Nach dem Abriss zweier Brücken in Magdeburg: Wie steht es um die Bauwerke in Haldensleben? Aus welchem Material sie bestehen, wie alt sie sind und wie viele von ihnen sanierungsbedürftig sind.

Die Brücke über die Beber in der Waldstraße in Althaldensleben.

Haldensleben. - Um die Brückeninfrastruktur der Kommunen ist es in Mitteldeutschland insgesamt nicht gut bestell. Mitte Mai erst war in Magdeburg die gut 50 Jahre alte marode Fußgängerbrücke am Petriförder abgerissen worden. Einen Monat später wurde die Ringbrücke am Damaschkeplatz wegen massiver Schäden zurückgebaut. In Haldensleben führen über Ohre, Beber, Wassergräben und den Mittellandkanal ebenfalls viele Brücken.