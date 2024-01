Durch den Krieg in der Ukraine ist die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland gestiegen. Aber wie viele leben eigentlich im Landkreis Börde?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - Seit fast zwei Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Nach der ersten großen Welle der Flüchtlinge im Frühjahr 2022 hat sich die Zahl der Ukrainer in Deutschland auf etwas mehr als eine Millionen Menschen eingependelt. Aber wie viele leben eigentlich im Landkreis Börde? Die Fachdienstleiterin des Amtes für Soziales und Integration in der Kreisverwaltung, Sandra Simon, gewährt der Volksstimme einen Einblick in die Statistik.