Zum ersten Mal seit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr in Magdeburg füllt sich das Herz der Stadt wieder mit Leben. Das Stadtfest verwandelt den Platz rund um das Rathaus in eine Bühne – für Musik, für Begegnung und ein Zeichen der Zuversicht.

Stadtfest in Magdeburg: Buntes Programm und klare Botschaft nach dem Anschlag

Magdeburg. - Es duftet nach Bratwurst, Cocktails sprudeln, Kinder lachen – Magdeburg hat sich den Alten Markt zurückerobert. Zum ersten Mal seit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr füllt sich das Herz der Stadt wieder mit Leben. Das Stadtfest verwandelt den Platz rund um das Rathaus in eine bunte Bühne – für Musik, für Begegnung, für ein Zeichen der Zuversicht.

Auch die Polizei ist dabei. Beamte laufen auf dem Stadtfest auf dem Alten Markt in Magdeburg Streife. Sie erhöhen das Sicherheitsgefühl der Besucher, das nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt gelitten hatte. Foto: Karolin Aertel

Ob süß, deftig oder spritzig – die Auswahl an Essensständen lässt kaum Wünsche offen. Zwischen Langos und Zuckerwatte, Crêpes und Currywurst findet jeder seinen Lieblingssnack. Für den Durst gibt es frische Bowle und bunte Cocktails.

Das könnte Sie auch interessieren: Tausende feiern zu Pfingsten das Mittelalter in Magdeburg

Die kleinen Besucher drehen fröhlich ihre Runden auf dem Karussell, springen auf dem Trampolin um die Wette oder probieren sich im Aqua Zorbing – dem Laufen auf dem Wasser. Und mittendrin sorgt ein singender „Eiermann“ mit einem turmhohen Eierhut für staunende Gesichter und lachende Münder.

Auch Super-Mario aus dem bekannten Videospiel schaut vorbei und begrüßt die Gäste höchstpersönlich.

Auf dem Wasser Laufen, ohne nass zu werden: Beim Aqua Zorbing bewegen sich Besucher in riesigen Luftkugeln über die Wasseroberfläche – ein Spaß für Groß und Klein. Foto: Karolin Aertel

Hoch hinaus: Kinder toben sich auf dem Trampolin aus und genießen auf dem Magdeburger Stadtfest den Sprungspaß unter freiem Himmel. Foto: Karolin Aertel

Mit spitzer Feder und viel Humor: Karikaturmaler aus Berlin bringen Gesichter in wenigen Strichen zum Schmunzeln – live und direkt vor Ort im Ratsgarten auf dem Stadtfest. Foto: Karolin Aertel

Auf der großen Hauptbühne auf dem Alten Markt standen am Pfingstsonntag bereits Bands wie das Ton-Kollektiv und Under Bridges. Am Abend geht es weiter mit Pedro Querido und der Deutschrockband Stürmer Deluxe, bevor Stargast Oli P. ab 22.30 Uhr zur großen Ü30-Party einlädt.

Direkt vor dem Rathaus auf dem Alten Markt in Magdeburg steht die Hauptbühne, auf der am Sonntagabend Oli P. zur Ü30 Party lädt. Foto: Karolin Aertel

Am Pfingstmontag dreht sich ab 15.30 Uhr alles um die Kleinen: Mitmach-Musik und Bewegung stehen bei Christian Hüser im Mittelpunkt. Um 17.45 Uhr treffen dann Rock ’n’ Roll und Schlager aufeinander – die Band „The Beefees“ sorgt für tanzbare Nostalgie mit Augenzwinkern.

Doch nicht nur die Hauptbühne sorgt für Stimmung: Im Ratsgarten gibt es handgemachten irischen Folk – eine ruhigere, aber nicht minder stimmungsvolle Alternative im Schatten alter Bäume.

Der Magdeburger Ratsgarten hat sich in einen Biergarten verwandelt, in dem die Besucher an einem schattigen Plätzchen ausharren können. Foto: Karolin Aertel

Das Stadtfest ist in diesem Jahr mehr als nur ein Unterhaltungsangebot mit Musik, Essen und Fahrgeschäften. Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt setzt die Veranstaltung ein deutliches Zeichen für Normalität und Zusammenhalt. Die große Resonanz zeigt: Die Magdeburger lassen sich nicht entmutigen.