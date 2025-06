Thomas Höfke (links) und Marion Herbst übergeben den symbolischen Scheck an Wehrleiter Harald Beckmann (Mitte) in Begleitung von Hinrich Löhr (2.v.l.) und Henning Diedrich.

Anderbeck. - Gut sechs Wochen ist es her, dass ein Unwetter für massive Überschwemmungen im Huy, besonders in Anderbeck, Huy-Neinstedt und Badersleben, gesorgt hatte. Ohne die Kameraden der Feuerwehren wäre die eine oder andere Situation sicher deutlich schlechter ausgegangen. Nun gab es für die Anderbecker Kameraden etwas zurück.

„Wir waren hier bei uns auf dem Hof auch selbst betroffen“, sagt Thomas Höfke, Geschäftsführer der Agrarproduktion, die zwar Dingelstedt heißt, aber in Anderbeck ihren Sitz hat. „Noch viel mehr als uns hat es aber unsere Mitarbeiterin Marion Herbst getroffen, durch deren Erzählungen wir natürlich sehr viel und sehr direkt mitbekommen haben.“

„Ihr Haus ist ganz unten im Ort, da kam also alles am Ende an“, berichtet Hinrich Löhr, Mitglied der Anderbecker Wehr, der selbst mit im Einsatz war.

Spende hilft beim Kauf einer Wärmebildkamera für Anderbecks Feuerwehr

Um stellvertretend für diesen Einsatz, aber auch für die generelle Unterstützung durch die Feuerwehr einmal Danke zu sagen, hat das Landwirtschaftsunternehmen entschieden, zu spenden und die Ortswehr so finanziell zu unterstützen.

„Wir brauchen ganz dringend eine Wärmebildkamera - so etwas haben wir bis dato nicht“, sagt Harald Beckmann, Chef der Anderbecker Wehr mit ihren 24 aktiven und sieben Nachwuchs-Kameraden. Zwar gebe es in Badersleben, Dingelstedt, Dedeleben und Schlanstedt eine solche Kamera, aber die helfe wenig, wenn man alleine ausrücke oder zuerst am Einsatzort sei. „Die Kamera, die fest auf dem Fahrzeug installiert wird, lässt uns Feuer und vor allem Gutherde und -nester viel einfacher und schneller lokalisieren“, so Beckmann. „Eigentlich gehört das zum Grundstandard einer Wehr.“

Als Thomas Höfke bei der symbolischen Scheckübergabe erfuhr, dass die Kamera knapp 1.500 Euro kostet, erhöhte er spontan den ursprünglich geplanten Betrag von 1.000 Euro um weiter 500 Euro, um die Anschaffung komplett finanziell abzusichern.