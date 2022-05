Wieder mehr Arbeitslose im Landkreis Börde

Haldensleben - Dass im Januar wieder deutlich mehr Menschen arbeitslos gemeldet waren, sei saisonal nicht unüblich, sagt Matthias Kaschte. Aber auch die wieder an Fahrt aufnehmende Pandemie spiele eine Rolle, erklärt der Leiter der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Nord. „Die Unternehmen der Region sind je nach Branche weiterhin unterschiedlich stark vom Anstieg der Infektionszahlen und den Maßnahmen zum Gesundheitsschutz betroffen“, so Kaschte. Dennoch habe sich, nach einem Rückgang in 2020, die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten insgesamt wieder stabilisiert.