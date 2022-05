Wilde Deponien: 480 Tonnen Abfall landen in der Börde in der Feldmark

Haldensleben - Ein ganzer Stapel Asbestplatten ist im Februar illegal im Wald bei Satuelle - in mittelbarer Nähe des Waldkindergartens - entsorgt worden. Für die Beseitigung solcher wilden Müllhalden ist in den meisten Fällen der Landkreis zuständig. So auch im Fall Satuelle. „Der Auftrag zur Entsorgung der Abfälle wurde der Kommunalservice Landkreis Börde Ende Februar unmittelbar nach Bekanntwerden des Sachverhaltes von der untere Abfallbehörde des Landkreises Börde - dem Amt für Natur und Umwelt - erteilt“, erklärt dazu Uwe Baumgart, Pressesprecher der Kreisverwaltung.