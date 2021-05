Windmühlentanz auf dem Dudelsack in der Weferlinger Lambertikirche

Ein farbenfroher Pfingst-Gottesdienst ist in diesem Jahr in der Lambertikirche in Weferlingen gefeiert worden.

Weferlingen - Es war ein zuversichtlich stimmender, fröhlicher Gottesdienst zu Pfingsten in der St.-Lamberti-Kirche in Weferlingen. Ganz wie es sich für ein Geburtstagsfest gehört, denn Pfingsten wird der Geburtstag der Kirche gefeiert.

Endlich wird es wieder möglich, sich ohne Bedenken zu treffen. Viele Monate haben die Mitglieder des Gemeindekirchenrats die Kirche nur zur stillen Einkehr geöffnet. Die Pfarrerin kam zu individuellen Gesprächen oder sie musizierte auch mal. Jetzt endlich waren die Besucher wieder zum Gottesdienst willkommen.

Schon musikalisch brachte dieser Gottesdienst etwas Fröhliches, und das, obwohl immer noch nicht gemeinsam gesungen werden kann und alle Gottesdienstbesucher im vorgeschriebenen Abstand und mit Masken auf den Bänken saßen. Margaretha Sobczyk stimmte mit dem Klavier auf den Gottesdienst ein. Zwei Videos mit sehr emotionalen Liedern von einer Jugendband bereicherten den Ablauf. Die Pfarrerin griff selbst zur Gitarre und sang allein. Und sie hatte auch ihren Dudelsack mitgebracht, auf dem sie nach dem Gottesdienst noch den „Windmühlentanz“ spielte. Dafür gab es dann sogar Applaus.

Leuchtende Farben

Auch die leuchtenden Farben, die das Bild in der Kirche bestimmten, trugen zu einer optimistischen Stimmung bei. Pfarrerin Karen Simon-Malue trug zu ihrem schwarzen Talar frische Farben, als hätte sie die auf das bunte Kirchenfenster hinter dem Altar abgestimmt. Und sie kam mit einer großen bunten Windmühle, die sie als ein schönes Zeichen für den Heiligen Geist bezeichnete. Wie es sonst Kinder machen, pustete sie kräftig, damit sich die Mühle drehte. Gott schenke neues Leben, versicherte sie, „Jesus lebt in uns weiter.“

Viele seien ratlos und mutlos angesichts der Probleme in der Welt, stellte die Pfarrerin fest. Die bunte Windmühle könne auch daran erinnern, „dass Gott uns in Bewegung bringen will.“ Sie redete von Hilfe und von Versöhnung nach Streit. Jesus habe aber auch vom Geist der Wahrheit gesprochen, von einer neuen Kraft, die Frieden schenkt, denn „Gott wirkt auch in der Stille.“

Christine Sobczyk lud im Namen des Gemeindekirchenrats ein zu den nächsten Terminen in St. Lamberti. Am nächsten Freitag, 28. Mai 2021, um 18.30 Uhr findet in der Kirche wieder eine Taizé-Andacht statt. Und am Freitag, 4. Juni 2021, wird um 19.30 Uhr Propst Christoph Hackbeil, der in den Ruhestand geht, zu einer Abendandacht mit anschließendem Gespräch erwartet. Der Propst hat auf seiner Abschiedstour auch Weferlingen vorgemerkt. Er wird auch den Landesbischof Friedrich Kramer an diesem Abend mitbringen.