Der Waldring erstrahlt in frischen Farben. Für die Sanierung der haben sich Wobau-Geschäftsführer Dieter Nauman und WBG-Vorstandsmitglied Angelika Glocke zusammengetan. Foto: Juliane Just

Die Haldensleber Wohnungsbaugesellschaft Wobau und die Genossenschaft Roland haben ein gemeinschaftsprojekt: Die Sanierung am Waldring.

Haldensleben l Die ersten Häuser am Waldring erstrahlen in Regenbogenfarben. Die Hausnummern 14 bis 19 wurden von der Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) und der Wohnungsbaugenossenschaft „Roland“ (WBG) in einem Gemeinschaftsprojekt saniert.

Die Häuserreihe ist aufgeteilt. Die Nummer 4 bis 7 und 14 bis 19 gehören zu Wobau, die Nummern dazwischen zur WBG. „Es bringt ja nichts, das im Alleingang zu machen, wenn die Häuser in einer Reihe stehen. Also haben wir uns zusammengetan“, so Dieter Naumann. Er ist Geschäftsführer der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, die in Haldensleben rund 1650 Wohnungen zu ihrem Eigentum zählt. Chef der WBG ist Roland Kaiser.

Die WBG hat sich bei der Farbgebung für Regenbogenfarben entschieden. Die Wobau hingegen hat die Mieter mit einer TED-Umfrage der Volksstimme über die Farbgebung abstimmen lassen. Das war im Jahr 2017. Nach siebenmonatiger Bauzeit ist die Sanierung nun abgeschlossen.

Bessere Dämmung

Durch den Fassadenanstrich werde das Dämmsystem besser geschützt und erfüllt seine geplante Funktion, erklärt Dieter Naumann. Im Drempel-Geschoss sorgt außerdem eine neue Dämmung für geringere Wärmeverluste. Die Balkone wurden technisch saniert und mit neuen Geländer-Systemen versehen.

„Das Signal soll sein: Das Wohngebiet mit den meisten Einwohner der Stadt ist lebenswert“, sagt Dieter Naumann. Er hebt den Wohlfühlfaktor durch grüne Anlagen rund um die Häuser hervor. Auch Wolfgang Kaiser findet die Investition wichtig: „Mietgünstiger Wohnraum wird immer gebraucht. Nicht jeder kann sich eine Wohnung in der Innenstadt leisten.“

Die Wobau plant im zweiten Schritt, die Treppenhäuser wieder herzurichten. In diesem Zuge soll auch die Elektrik auf den neuesten Stand gebracht werden. „So erhalten die Gebäude eine Zukunftschance und die Mieter ein lebenswertes Zuhause“, ist der Wobau-Chef sicher.

Insgesamt wurde in die Sanierung eine Million Euro saniert. Die Stadt Haldensleben hat 368.000 Euro aus dem Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ hinzugesteuert.