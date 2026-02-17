Wenn fantasievoll verkleidete Wurstsänger durch die Straßen ziehen, Lieder schmettern und auf Beutezug gehen, wird in Böddensell eine jahrhundertealte Tradition lebendig. Die wilde Meute pflegt den Brauch ihrer Urgroßeltern – laut, bunt und mit viel Herz. Ein Dorf feiert sich selbst und zeigt, warum Vergangenheit hier alles andere als verstaubt ist.

Bunt, laut und traditionsreich: In fantasievollen Kostümen ziehen die Wurstsänger durch Böddensell und halten mit Musik, Humor und Beutezug einen alten Brauch lebendig. Räuber Nico Bliesener (vorn; v.l.), Jens Bliesener als gut gelaunter Spaßmacher und „Zugpferd“ des Wagens sowie Anja Bliesener als „Oberwischmöppsin“ führen die bunt verkleidete Wurstsänger-Schar an.

Böddensell - Die Spannung liegt in der Luft, als sich vor dem Dorfsaal die ersten Schaulustigen sammeln. Noch ahnt niemand so recht, was gleich passieren wird. Doch dann ist klar: Wenn sieben „Wischmöppse“, ein kleiner Batman, heiße Teufelinnen, verfressene Krümelmonster, tanzende Schotten und wilde Bären aufeinandertreffen, kann das nur eines bedeuten – in Böddensell ist wieder Wurstsingen.