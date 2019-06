160 Kinder, Jugendliche und Betreuer nahmen am diesjährigen Zeltlager der Verbandsgemeinde in Erxleben teil. Foto: Carina Bosse

Stolz sind die Jugendlichen der Feuerwehr Emden: Beim Zeltlager der Gemeinde Flechtingen haben sie den Orientierungsmarsch gewonnen.

Platzierungen vom Orientierungsmarsch Ergebnisse der Kinderfeuerwehr: 1. Emden 2. Eimersleben 3. Altenhausen 4. Beendorf 5. Uhrsleben 6. Erxleben 7. Calvörde Ergebnisse der Jugendfeuerwehr: 1. Emden 2. Erxleben 3. Eimersleben I 4. Altenhausen 5. Bartensleben II 6. Klüden/Zobbenitz 7. Uhrsleben 8. Bartensleben I 9. Eimersleben II 10. Calvörde 11. Ostingersleben 12. Beendorf

Erxleben l Um die 160 Teilnehmer bedeuteten für das 4. Zeltlager der Kinder-und Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde Flechtingen ein neuer Rekord. Gemeindejugendwart Benny Wöhlbier konnte 40 Kinder und 80 Jugendliche, dazu noch 38 Betreuer, in Erxleben begrüßen. Er erläuterte mit den Betreuern den Ablauf, zu dem am ersten Abend eine Nachtwanderung gehörte. Begonnen hatte das Zeltlager einstmals in Klüden mit gerade mal 30 Teilnehmern, seitdem konnte eine kontinuierliche Steigerung der Zahlen registriert werden. Verbandsgemeindewehrleiter Andreas Wolter ließ es sich nicht nehmen, das Zeltlager mitzueröffnen. Er bedankte sich bei allen Organisatoren und Betreuern für ihre Bereitschaft. Nur so sei es möglich, solch ein Zeltlager durchzuführen - für den Nachwuchs von morgen in den Feuerwehren.

Für Schmunzeln sorgte der Wunsch von Verbandsgemeindebürgermeister Mathias Weiß, der ebenfalls an das Bürgerhaus in Erxleben gekommen war. „Mischt euch zum Kennenlernen.“ Es sei unabdingbar, im Einsatz gemeinsam zu agieren, um Erfolg zu haben. Erxlebens Bürgermeister Gerhard Jacobs, der als Gastgeber Bürgerhaus, Zeltplatz und Sporthalle für den Brandschutznachwuchs zur Verfügung gestellt hatte, betonte die Bedeutung solcher Aktionen. „Kameradschaft kann man nicht üben, man muss sie leben“, sagte er, der selbst die blaue Uniform der Feuerwehr trägt. Nicht fehlen durfte Erxlebens Wehrleiter Mirko Jentsch, der mit seiner Mannschaft das Zeltlager überhaupt erst ermöglicht hatte.

Das Wetter blieb gut

Das Wetter blieb trotz vieler warnender Vorhersagen gut. Von einem nächtlichen Gewitter mit kurzen stärkeren Regen ließ sich niemand in den Zelten und unter schützenden Pavillons abschrecken. Keiner musste in die nahe Sporthalle umziehen, alle konnten in ihren Zelten weiterschlafen. Der zweite Lagertag war geprägt von zehn Stationen, wo Helfer und Betreuer Sport, Spaß und natürlich auch etwas Ausbildung vorbereitet hatten. Diese Stationen mussten bei einem Marsch der einzelnen Feuerwehren selbst gefunden werden. Sieben Kinderfeuerwehrmannschaften und zwölf Jugendfeuerwehrmannschaften traten den Orientierungsmarsch an.

Positiv war, dass die Kinder und Jugendlichen die Volleyballfelder, die Sporthalle und den nahen Spielplatz nutzen konnten, wenn gerade mal etwas Leerlauf im Lagerleben herrschte. Den für den Marsch waren am Vormittag zunächst die Jugendfeuerwehren eingeteilt. Am Nachmittag ging es dann für die sieben Kinder-teams los. Die Schätzfrage, wie viele Bonbons in einem großen Glas waren, meisterte die Kinderfeuerwehr Erxleben am besten und gewann somit das Glas voller Süßigkeiten. Am Abend wurde in einer schönen Runde gegrillt, bevor sich besonders die Kleinen bei einer Disko auspowern konnten. Am nächsten Morgen wurde nach dem Frühstück und der Siegerehrung das Zeltlager aufgeräumt und die Heimreise angetreten.

Benny Wöhlbier sprach der gastgebenden Feuerwehr und dem Bürgermeister von Erxleben seinen Dank aus, vergaß aber auch nicht alle die vielen Helfer und Organisatoren aus den umliegenden Feuerwehren. Für die Versorgung ging ein an die Freiwillige Feuerwehr Flechtingen, die ihre Feldküche zur Verfügung stellte. So große Menge an Teilnehmern muss nämlich erst einmal versorgt werden, gab der Gemeindejugendwart zu bedenken.