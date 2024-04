Auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei im Magdeburger Prester probierten sich 85 Jugendliche in der Polizeiarbeit. Was die Beamten alles vorbereiteten.

Magdeburg. - Beim Probesitzen auf dem Polizeimotorrad erzählt Soraya-Sophie Rappholz, was sie später werden will: „Ich möchte ins Morddezernat. Am liebsten wäre ich so ein Detective wie im Fernsehen“. Die 14-Jährige hat sich bewusst für den Zukunftstag bei der Polizei entschieden. Sie möchte später Menschen helfen und interessiert sich schon seitdem sie klein ist für die Kriminologie und Polizeiarbeit.

Aus diesem Grund entschied sich die Magdeburger Gymnasiastin, ihren Girls Day bei der Bereitschaftspolizei in Magdeburg zu machen. Soraya-Sophie nutzte, wie 84 weitere Jugendliche, den organisierten Tag, um in den Beruf des Polizeibeamten einen Einblick zu bekommen.

Der Girls und Boys Day startete ursprünglich vor 23 Jahren als Mädchen-Zukunftstag. Er wurde ins Leben gerufen, um jungen Mädchen die Möglichkeit zu bieten, in männertypischen Berufen hineinzuschnuppern.

Magdeburger Polizei zeigt Jugendlichen vielseitige Arbeit

Das bescheidene Wetter konnte die Stimmung nicht kippen: Für den Zukunftstag hatten sich Jugendliche im Alter von 14- bis 16 Jahren bei der Bereitschaftspolizei in Magdeburg angemeldet. Sie durchliefen acht verschiedene Stationen. Begleitet durch Polizeibeamte lernten sie wie es ist, durch eine Drogenrauschbrille zu sehen und geradeaus zu laufen.

Bei der Stationsarbeit üben sich die Jugendlichen auf dem Gelände der Magdeburger Bereitschaftspolizei bei der Geschwindigkeitskontrolle. Fine Siegling

Die Vorbereitung der Polizei begann dafür schon früh: Ab Februar wurde der Ablauf geplant. Auf den sozialen Netzwerken wurde ein Aufruf gestartet, damit sich die Jugendlichen anmelden können. Nach einem knappen Monat waren alle Plätze vergeben – einigen Bewerbern wurde abgesagt.An den Stationen haben sich die Kinder ausprobieren können: Sie sicherten Spuren und nahmen Fingerabdrücke, übten sich am Laser und probierten verschiedene Uniformen an.

In der Sporthalle wurde den Interessierten Selbstverteidigungsübungen vorgemacht und der richtige Umgang mit dem Schlagstock gezeigt. Dabei hatten die Jugendlichen einen Stock aus Plastik. „Es ist für Kinder greifbarer, wenn sie etwas ausprobieren können und nicht nur durch Theorie lernen“ erklärte Sebastian Alisch, Pressesprecher des Polizeireviers Magdeburg.

Trotz Regen und Wind versuchen sich die Jugendlichen bei der Spurensicherung und nehmen Fingerabdrücke bei der Polizei in Magdeburg. Fine Siegling

Polizei erhofft sich Nachwuchs für Magdeburger Revier

Seit 2019 bietet die Bereitschaftspolizei mit dem Polizeirevier gemeinsam den Zukunftstag an. Mit dem Angebot an Einblicken und Tätigkeiten versucht die Polizei den jungen Nachwuchs für sich zu gewinnen, so Alisch. „Für die Kinder wollen wir eine schönen Tag planen und im Idealfall auch ein paar Jugendliche gewinnen, die sich in zwei bis drei Jahren für uns entscheiden“, hofft er.

Die Polizei sei schwer vergleichbar mit anderen Berufen, da es jeden Tag anders sei und man nie genau wisse, was als Nächstes passiert, erklärte der Pressesprecher. Wie jeder andere Beruf ist auch die Polizei auf den Nachwuchs angewiesen.

Was benötige ich, wenn ich Polizist werden will in Magdeburg?

Wer vom Beruf Polizist träumt, sollte mindestens 16 Jahre alt sein. Eine Ausbildung kann für den mittleren Dienst absolviert werden. Für die gehobene Laufbahn ist Abitur oder Fachabitur nötig, um an der Fachhochschule in Aschersleben studieren zu können. Polizeibeamte fehlen deutschlandweit.

Durch das Lasergerät schauen Levke Hönisch und Mitschülerinnen, ob bei der Polizei in Magdeburg gerast wird. Fine Siegling

Der deutschlandweite Zukunftstag dient daher nicht nur als ein Einblick für die Kinder, sondern ist auch eine Chance für viele Unternehmen, junge Menschen zu gewinnen.