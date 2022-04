Projekt in der Schule Zirkus in Wegenstedt: Akrobatik statt Mathe pauken

Zirkusdirektor Helmut Rosner und sein Team möchten Kinderträume wahr werden lassen. Schaffen es die Trainer, die Kindern der Grundschule „Am Wald“ in Wegenstedt in drei Tagen in Jongleure, Clowns, Artisten - also in richtige Zirkuskinder - zu verwandeln?