Der Haldensleber Rassegeflügelzuchtverein „Roland“ präsentiert 605 Tiere aus dem gesamten Landkreis Börde. Warum ausgerechnet junge Züchter sich bei der 60. Vereinsschau die höchsten Auszeichnungen holen – und welche gefiederten Stars die Jury begeistern.

Züchter holen sich die Höchstnote für ihre gefiederten Top-Models

Lea-Sophie Piltz und Kai Lange präsentieren stolz ihre preisgekrönten Tiere bei der 60. Vereinsschau des RGZV „Roland“ in Haldensleben.

Haldensleben - Wenn Federn glänzen, Kämme gepflegt sind und neugierige Blicke aus und in die Käfige gehen, dann ist es wieder Zeit für die „Schau der schönsten Federn“. Der Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) „Roland“ richtet seine 60. Vereinsschau aus, die zugleich die 17. Stadtschau ist. Insgesamt 605 Tiere aus dem gesamten Landkreis Börde sind zu sehen.