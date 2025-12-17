weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Rassegeflügel-Schau in Haldensleben: Züchter holen sich die Höchstnote für ihre gefiederten Top-Models

Rassegeflügel-Schau in Haldensleben Züchter holen sich die Höchstnote für ihre gefiederten Top-Models

Der Haldensleber Rassegeflügelzuchtverein „Roland“ präsentiert 605 Tiere aus dem gesamten Landkreis Börde. Warum ausgerechnet junge Züchter sich bei der 60. Vereinsschau die höchsten Auszeichnungen holen – und welche gefiederten Stars die Jury begeistern.

Von Anett Roisch 17.12.2025, 09:00
Lea-Sophie Piltz und Kai Lange präsentieren stolz ihre preisgekrönten Tiere bei der 60. Vereinsschau des RGZV „Roland“ in Haldensleben.
Lea-Sophie Piltz und Kai Lange präsentieren stolz ihre preisgekrönten Tiere bei der 60. Vereinsschau des RGZV „Roland“ in Haldensleben. Foto: Anett Roisch

Haldensleben - Wenn Federn glänzen, Kämme gepflegt sind und neugierige Blicke aus und in die Käfige gehen, dann ist es wieder Zeit für die „Schau der schönsten Federn“. Der Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) „Roland“ richtet seine 60. Vereinsschau aus, die zugleich die 17. Stadtschau ist. Insgesamt 605 Tiere aus dem gesamten Landkreis Börde sind zu sehen.