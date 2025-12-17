Sperrung und Tempolimit auf Autobahn Verzögerung auf A36-Baustelle im Harz: Wann wieder alle Fahrspuren bei Wernigerode frei sind

Auf der Autobahn 36 ist weiter Geduld gefragt: Die Baustelle zwischen Wernigerode-Mitte und dem Dreieck Nordharz dauert länger als geplant. Was zu den Verzögerungen führt und wann wieder alle Spuren befahrbar sind.