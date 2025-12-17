weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Sperrung und Tempolimit auf Autobahn: Verzögerung auf A36-Baustelle im Harz:

Sperrung und Tempolimit auf Autobahn Verzögerung auf A36-Baustelle im Harz: Wann wieder alle Fahrspuren bei Wernigerode frei sind

Auf der Autobahn 36 ist weiter Geduld gefragt: Die Baustelle zwischen Wernigerode-Mitte und dem Dreieck Nordharz dauert länger als geplant. Was zu den Verzögerungen führt und wann wieder alle Spuren befahrbar sind.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 17.12.2025, 10:02
Auf der Autobahn 36 sind zwischen Wernigerode und dem Dreieck Nordharz Fahrspuren gesperrt.
Auf der Autobahn 36 sind zwischen Wernigerode und dem Dreieck Nordharz Fahrspuren gesperrt. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Auf der Autobahn 36 zwischen Wernigerode und dem Dreieck Nordharz müssen Pendler weiter mit Einschränkungen leben. Bei den Vorbereitungen für eine Sanierung der Fahrbahn gibt es Verzögerungen.