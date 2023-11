Der Haldensleber Sternenmarkt steht in den Startlöchern: Er öffnet am 2. Dezember für zwei Wochen. Geplant sind wieder eine Eisbahn, viel Programm und auch Musik - trotz Stress mit der Gema.

Haldensleben - Die Herrnhuter Sterne hängen allesamt, der Weihnachtsbaum steht auf dem Marktplatz bereit und die Eisbahn wird ab Donnerstag aufgebaut. Alles ist bereit für den Haldensleber Sternenmarkt, der in diesem Jahr vom 2. bis 17. Dezember stattfinden soll. Die Volksstimme hat zusammengestellt, was die Besucher erwartet.

Öffnungszeiten: Am Sonnabend, 2. Dezember, geht es los. Um 16 Uhr wird der Sternenmarkt an diesem Tag eröffnet. Danach soll er zu den in den vergangenen Jahren bewährten Zeiten öffnen: montags bis donnerstags von 16 bis 20 Uhr, freitags und sonnabends von 15 bis 22 Uhr und sonntags von 15 bis 20 Uhr.

Eisbahn: Auch die Eisbahn öffnet am 2. Dezember. Bereits um 15 Uhr, eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung des Sternenmarktes, kann dort der Winterspaß beginnen. Wie in den Vorjahren, wird die Eisbahn von den Haldensleber Stadtwerken zur Verfügung gestellt. Der Eintritt kostet 3 Euro für 90 Minuten, das Leihen von Schlittschuhen 1 Euro. Damit bleiben die Preise so, wie in den Vorjahren. Eisbahnbetreiber Jens Ganso habe 60 neue Paar Schlittschuhe zum Verleihen da.

Lesen Sie auch: Gema-Schock:Haldensleben musste für Musik auf Sternenmarkt über 12.000 Euro zahlen

Tägliches Programm: Neben Buden, die sowohl Getränke wie Glühwein oder Essen wie Grünkohl, als auch Deko und mehr verkaufen, gibt es tägliche Programmpunkte beim Sternenmarkt. Dazu gehört das Eintreffen des Weihnachtsmannes um 17 Uhr. Er öffnet stets ein Kalendertürchen, sein Engel verteilt Schokolade. Um 17.15 Uhr wird dann ein Märchen vorgelesen, um 17.30 Uhr gibt es Trompetenklänge von verschiedenen Bläsergruppen. Zwischen 16 und 18 Uhr können die Kleinsten dann an jedem Tag in der Wichtelwerkstatt basteln. Zudem hat die Haldensleber Jugendfeuerwehr wieder einen Stand: Dort können die Besucher Stockbrot an der Feuerschale backen. Das ist täglich ab 17 Uhr, am Wochenende schon ab 16 Uhr möglich.

Programm-Höhepunkte: Am Eröffnungstag, dem 2. Dezember, sowie am 10. Dezember treten die „Engelsbäckerinnen“ mit tollen Kostümen und Comedy-Programm auf. Verzaubern wird am 3. Dezember auch „Monsieur Chocolat“. Live-Musik gibt es am 9. Dezember vom „Duo Handgemacht“ sowie am 16. Dezember von „Romy und Wolli“.

Musik: Statt der rund 2.500 Euro, die die Stadt Haldensleben in den vergangenen Jahren im Schnitt an die Gema bezahlen musste, waren es für das vergangene Jahr 12.000 Euro. Das kam durch Neuberechnungen der Gema zustande und hat zur Folge, dass in diesem Jahr nur lizenzfreie Musik auf dem Sternenmarkt und der Eisbahn gespielt wird. Die Live-Musik wird zudem nur in einem Zelt gespielt.

Glühweinpreise: Festgeschriebene Glühweinpreise gibt es auf dem Sternenmarkt nicht. Die Stadt Haldensleben kann den Verkäufern den Preis nicht vorschreiben. Vergleichen könnte sich also lohnen.

Tassen: Auch in diesem Jahr wird es spezielle Sternenmarkt-Tassen geben, diesmal dunkelgrüne. Aufgrund gestiegener Produktionskosten erhöht sich deren Becherpfand von 2 auf 2,50 Euro.