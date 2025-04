Neuermark-Lübars. - Die Sirene gab Punkt 17 Uhr in Neuermark-Lübars den Startschuss für den Umzug zum 100-jährigen Bestehen der Ortswehr. Start war am Ortsausgang nach Klietz am einstigen Spritzenhaus, es ging einmal durchs komplette Dorf. Wobei ins Auge fiel, dass in Neuermark weitaus mehr Häuser mit Maiengrün, Luftballons und Wimpeln geschmückt waren als in Lübars.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.