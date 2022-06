Amtshilfe 120 Soldaten aus Havelberg sind in Gesundheitsämtern und Heimen im Corona-Einsatz

Von 240 Soldaten aus Havelberg in Bereitschaft für die Amtshilfe in Corona-Zeiten sind aktuell 120 im Einsatz. Sie helfen in Gesundheitsämtern, Testzentren und Seniorenheimen.